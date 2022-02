Da domani, lunedì 07/02 e per almeno una settimana, si prevedono disagi per la viabilità lungo la S.P. 143 nel centro abitato di Gaglianico, a causa cantiere stradale per lavori alla rete del gas metano.

Per lo stesso cantiere sarà interrotta anche la viabilità in direzione di Ponderano ed in via XX Settembre in prossimità del Municipio.

Il Comune consiglia di percorrere una viabilità alternativa.