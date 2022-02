Candelo, due nuovi volontari tra i Bogiagreen. E sono sempre più i rifiuti raccolti…

Passano i giorni, le settimane, i mesi e i Bogiagreen continuano a far parlar di sé. E sempre in maniera positiva. La piccola realtà di Candelo, che ogni 7 giorni, prova a raccogliere ogni genere di rifiuto salvaguardando così la natura e l’ambiente circostante, ha colpito ancora.

A segnalarlo, il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “Bogiagreen all'opera anche questo venerdì, con due nuovi volontari: l'onda green cresce ancora! Pulite altre zone come Meleto e Cimitero. Un consiglio agli sporcaccioni: nella lista della spesa (che vedete in una delle foto) la prossima volta scrivete anche di ricordarsi di non buttarla poi per terra. Perché a Candelo abbiamo persone dal cuore d'oro e giovani che si impegnano a contribuire a tenere il nostro paese pulito, ma se tutti avessero più rispetto eviteremmo di raccogliere mozziconi, plastica e mascherine”.