Biella, al via la bonifica del tetto in amianto in via Torino

L'allarme amianto in via Torino lanciato ormai da anni dai residenti del quartiere, sta finalmente rientrando. A darne notizia è stato lo stesso sindaco della città Claudio Corradino nella sua ultima diretta sui social pochi giorni fa.

A essere interessato dalla presenza del "materiale killer" è un edificio nei pressi dell'Odeon, dove a settembre era anche comparso uno striscione che avevano messo i cittadini che abitano nelle vicinanze. E a interessarsi della questione, ponendo un'interrogazione a riguardo indirizzata al Sindaco, erano state anche le Liste Civiche in consiglio comunale.

"E' stato difficile - spiega Corradino - perché i proprietari dello stabile sono stranieri. Ora, finalmente, chi abita in quella zona può essere sereno che proprio in questi giorni è iniziata l'opera di bonifica. Noi abbiamo fatto tutto il possibile affinché si intervenisse, abbiamo usato tutti i nostri mezzi a disposizione e alla fine ce l'abbiamo fatta. Si sta procedendo come richiede la legge in questi casi".