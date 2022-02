Sul parquet del Biella Forum Edilnol Biella - JB Monferrato

La compagine monferrina è reduce dal rinvio della sfida di campionato con Cantù a causa dei numerosi casi di Covid che hanno colpito il roster allenato da coach Andrea Valentini, ma ora il tecnico della JB può contare su tutti i suoi effettivi per una sfida che ha sempre un sapore speciale. Per quanto riguarda la compagine di casa, Biella torna in campo dopo la maratona in terra siciliana contro la Infodrive Capo d’Orlando, una partita persa dopo due tempi supplementari che ha certamente lasciato l’amaro in bocca a Matteo Pollone e compagni.

Nel match di andata i rossoblù di coach Andrea Zanchi si arresero solamente nei secondi finali del match disputatosi al PalaFerraris, con la tripla di Kenny Hasbrouck che avrebbe mandato la sfida all’overtime sputata dal ferro.

Pallacanestro Biella vuole premiare i suoi tifosi più affezionati rilanciando la promo già proposta a dicembre in occasione delle feste natalizie. Al prezzo speciale di 5 euro, tutti gli abbonati alla stagione 2021/2022 potranno acquistare un tagliando aggiuntivo e invitare sugli spalti, a vivere le emozioni del derby, un'amica o un amico. I tagliandi a 5 euro sono disponibili in qualsiasi settore del Biella Forum a esclusione del parterre rosso. La promozione sarà attiva esclusivamente presso il negozio Robe di Kappa di Via Italia 50 a Biella e presso la sala stampa del Biella Forum e ogni abbonato potrà usufruire di un solo biglietto aggiuntivo esibendo la propria tessera di abbonamento. La promo non sarà invece disponibile online sul circuito di vendita autorizzato Vivaticket.

Palla a due domani, domenica 6 febbraio alle ore 18.00.

I ROSTER

Edilnol Pallacanestro Biella: 7 Jacopo Soviero, 8 Gianmarco Bertetti, 10 Luca Infante, 11 Carlo Porfilio, 15 Tommaso Bianchi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 35 Luca Loro, 36 Alessandro Morgillo, 41 Kenny Hasbrouck, 44 Steven Davis. All.: Andrea Zanchi.

JB Monferrato: 3 Alvise Sarto, 7 Fabio Valentini, 8 Luca Valentini, 9 Matteo Formenti, 10 Alessandro Sirchia, 11 Pendarvis Williams, 12 Aaron Lomele, 13 Leonardo Okeke, 14 Niccolò Martinoni, 33 Gianmarco Leggio, 56 Xavier Hill-Mais. All.: Andrea Valentini.

DICHIARAZIONI PREPARTITA

Damiano Olla (General Manager Edilnol Biella) – “Il derby ha sempre un sapore speciale. Sappiamo che la JB Monferrato è una squadra di livello che dopo la gara d'andata con noi ha avuto un percorso quasi netto. Dal canto nostro vogliamo offrire una prestazione importante ai nostri tifosi in un match che assume una valenza particolare”.

Andrea Zanchi (Head Coach Edilnol Biella) – “Ad inizio anno, guardando il roster, tutti ci davano per spacciati, guardandoci quasi con compassione. Adesso nessuno la pensa così. Non dobbiamo adagiarci, ma continuare a lavorare alzando la testa solamente a fine campionato per vedere quello che ci saremo guadagnati”.