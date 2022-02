A Bielmonte torna SciaLis con un week end all'insegna dell'inclusione

Il 20 febbraio, grazie all'importante contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, torna la grande festa con lo Slalom non competitivo dalle 14 in poi e, contemporaneamente al piazzale 2 la Mototerapia con Vanni Oddera, campione di motocross freestyle.

L'apertura della giornata è alle ore 10 circa, con intrattenimento per i più piccoli (palloncini e truccabimbi) e dj set set a cura di Ng service per l'intera giornata. Previsto servizio di interpretariato. Ospiti speciali saranno presenti e non mancherà il campione.... Alle 14 inizierà lo salom non competitivo, nel quale tutti sono invitati ad iscriversi (udenti e sordi indifferentemente) e tutti arriveranno primi. Medaglia e pacco gara per ogni partecipante. L'iscrizione è di € 10, ed il ricavato della giornata andrà interamente devoluto a favore dell'Istituto Comprensivo di Cossato, per il proseguimento del progetto bilingue italiano - lis. Contemporaneamente, grazie a Andrea Campagnolo ed a Natural Boom, ci sarà la mototerapia con il suo ideatore Vanni Oddera. Grazie a lui, regaleremo attimi di gioia a ragazzi con disabilità psico fisica, nella speranza che possano, seppur per qualche istante, vivere qualche ora di spensieratezza in un momento così fortemente turbato da una pandemia che ci priva di ogni libertà.

Ma non finisce qui. A Bielmonte anche il mondo race: il 19 e 20 febbraio infatti, per il terzo anno consecutivo, l'associazione SciaLis e la FSSI (Federazione Sport Sordi Italia), in collaborazione con i maestri della Scuola Italiana Sci Monte Marca - Bielmonte, organizzano i campionati italiani di sci e snowboard per sordi. Slalom gigante e slalom speciale, in entrambe le discipline, con atleti che arriveranno da più parti d'Italia. Inizio gare alle 9.30.

Le iscrizioni per lo slalom non competitivo del 20 febbraio si possono fare inviando una mail a info@scialis.it, oppure tramite whatsapp (anche videochiamata) al 3473271319.