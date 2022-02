Patelli: "La speranza è di costruire un'Italia più giusta e moderna"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il Presidente della Repubblica dopo la sua rielezione ieri ha giurato e tenuto il suo discorso al Parlamento in seduta comune, passando in rassegna molti argomenti e questioni di attualità che riguardano ciascuno di noi e che è possibile ascoltare o leggere ovunque, sui siti di informazione o sui social. Se dovessi esprimere una sintesi direi che la speranza è di "costruire un'Italia più giusta e moderna".

Un indirizzo in particolare ho condiviso con profonda emozione, perché mi ha ricordato l'impegno profuso con i colleghi della Lega nella promozione dei referendum popolari che riguardano temi decisivi come la riforma del CSM, la separazione delle carriere, la responsabilità diretta in caso di errore e l’equa valutazione dei magistrati, nonché i limiti agli abusi della custodia cautelare. Ricordiamocene, perché saremo chiamati ad esprimerci presto in proposito, come cittadini, proprio allo scopo di "costruire un'Italia più giusta e moderna".