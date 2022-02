Il polivalente di Mongrando: "Un posto da ritrovare...ho nostalgia di com'era"

Il polivalente di Mongrando per me e per la mia infanzia è stato un punto di riferimento da sempre. Purtroppo oggi non sono più attirato da quel luogo come una volta. Quando io frequentavo le scuole medie il bar era un punto di ritrovo per tanti. Chi acquistava una brioches o chi sorseggiando un caffè faceva nuove conoscenze. Ho spesso la nostalgia di quel posto e bella immagine di com'era… tutti gentili e disponibili! Quando era ancora presente il parco giochi tante famiglie portavano i propri figli a giocare o li o nei campetti limitrofi. Sarebbe utile alla comunità poter far riprendere vigore a questo posto per noi simbolico. È un peccato oggi vederlo vuoto e non sfruttato per unire la collettività. Un posto tranquillo per vedersi la partita e fare due parole. E quando si potrà, Covid permettendo, utilizzarlo per delle feste, sia per noi giovani, che perché no? anche per le persone più anziane È un luogo dei cittadini il polivalente e sarebbe un peccato che rimanesse lì abbandonato Ha un grosso parcheggio e una posizione favorevole che darebbe sicuramente più vita a Mongrando. Per tanti ragazzi anche quelli un po' più grandi di me, sarebbe un ricordo significativo di infanzia dove noi ragazzi del paese abbiamo iniziato ad uscire i pomeriggi per fare una partitella e berci la Coca-Cola. È una location tanto sentita per alcune persone e ridonarle una giusta vita, migliorerebbe di conseguenza l'umore di tanti abitanti.