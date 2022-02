Litl compie 100 anni, a Biella la mostra itinerante, FOTO

Presente anche il Presidente della LILT Nazionale dott. Francesco Schittulli, oggi sabato 5 febbraio anche Lilt Biella ha festeggiato i 100 anni. E lo ha fatto con l'inaugurazione di una mostra aperta al pubblico. Si tratta di una mostra itinerante, partita a novembre alla stazione Termini di Roma, passata da Bari, quindi arrivata a Biella dove resterà fino al 25 febbraio. Gli orari per le visite sono dalle 8,30 alle 18 dal lunedì al venerdì.

A fare gli onori di casa nello spazio in via Ivrea è stato il Presidente di LILT Biella dott. Mauro Valentini. "Avremo voluto fare una cerimonia in pompa magna, in grande stile, ma siamo stati costretti a ridimensionare per la pandemia", ha esordito.

Presenti anche il Senatore Gilberto Pichetto Fratin, Viceministro del Ministero dello Sviluppo Economico; Mario Scipione Sanò, Direttore Generale ASL Biella; S.E. Mons. Roberto Farinella, Vescovo di Biella e da remoto Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte; Luigi Genesio Icardi, Assessore alla Sanità della Regione Piemonte.

"Sono contento di essere qui - ha dichiarato Pichetto - è stato un piacere anche autorizzate l'emissione del francobollo dedicato ai 100 anni della Lilt. Il valore postale va oltre il semplice percorso commerciale. Grazie da parte di tutti a cosa fa la Lilt sia a livello nazionale che locale. E a questo proposito ricordiamo che a Biella è nato il primo centro per le cure palliative in Piemonte".