Ponderano, in dirittura di arrivo i lavori all'asilo

I lavori nella scuola dell'infanzia di Ponderano sono quasi finiti. La ditta incaricata procede con la posa del nuovo pavimento che ha sostituito quello in cui sono state trovate tracce di amianto nei mesi scorsi. E se non ci saranno intoppi, entro una ventina di giorni, si potrà procedere con la pulizia dei locali, quindi programmare l'ingresso dei bambini.

Contento il sindaco Roberto Locca: <Stanno andando avanti bene i lavori. Ormai il cantiere è in dirittura di arrivo. Sono stati mesi difficili in particolare per le famiglie ma alla fine saremo tutti contenti".

Le tracce di amianto erano state trovate dall'amministrazione al momento dell'apertura del cantiere per il rifacimento del pavimento che era già stato calendarizzato.