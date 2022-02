Poesia di Nicola Loi per Su Nuraghe: “pregadoria/preghiera”

In tempi di calamità, quando gli orizzonti persistono sempre più scuri con la luce che tarda ad arrivare, la preghiera può essere di aiuto.

“Gli antichi - sostiene Søren Kierkegaard (1813 – 1855), considerato uno dei padri di quel movimento filosofico letterario che prenderà il nome di esistenzialismo - dicevano che pregare è respirare”.

Pregare – secondo pensatori a lui successivi - è un po’ come prendere fiato presso Dio. In questo filone di pensiero è possibile inserire la poesia di Nicola Loi di Ortueri (Nuoro), appositamente composta per il Circolo Culturale Sardo di Biella; nella traduzione di Grazia Saiu, verrà inserita tra i testi del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”. Appuntamenti mensili che quotidianamente si arricchiscono di nuovi testi scritti nel sardo contemporaneo a scandire – potremmo dire con Esiodo – “Le opere e i giorni”. Come il poeta greco, vissuto tra la seconda metà dell’VIII secolo a.C. e l’inizio del VII secolo a.C., apre la sua opera elevando preghiere a Zeus e alle Muse, così Nicola Loi, nel suo ricco poetare, innalza il pensiero all’Altissimo attraverso i santi intercessori.

È il caso della “Preghiera a San Sebastiano - “A Santu Sabustianu” chiamato in soccorso “In custa terra de males piena, / Finas pro manu de s'umanidade” – “ In questa terra colma di mali, / Anche per mano della stessa umanità”.

A Santu Bustianu pregadorìa

Gratzias Bos pedo, Santu Bustianu,

In medas biddas Santu 'e su pastore.

Intercessore de su Soberanu,

Azudanos in s' 'adde de dolore.

In custa terra de males piena,

Finas pro manu de s'umanidade.

Sos innotzentes patinde in sa pena,

Odios, gherras e disamistade.

Tue su Santu de medas patronu,

Chi as connotu malu patimentu.

Paghe e salude pedimus in donu,

Ca semus in tristura e pensamentu.

Oe ses in s'altare fioridu,

Dae sas manos de su bonu-coro.

Tue ses iscurtadu e favoridu,

Ses de sa Trinidade in domo issoro.

Sas mamas disarmadas in su totu,

Chi sunt in mesu a su tempus malàidu.

Issas ti pregant cun coro devotu,

Chi deretu a su male serres s'aìdu.

Iscurta sos lamentos de su mundu,

Chi a inghiriu est bidinde fogu.

Dae fiamas est leadu a tundu,

In malas undas nos leat a giogu.

Imbenujadu in su tou altare,

Umile fato sa pregadorìa.

Bustianu tue podes acansare,

Iscurta oe sa suplica mia.



Nigolau Loi, su 20 de bennarzu 2022

Preghiera a San Sebastiano

Ti chiedo la grazia, San Sebastiano,

In molti paesi protettore dei pastori,

Intercessore presso il Signore

Aiutaci in questa valle di dolore.

In questa terra colma di mali

Anche per mano della stessa umanità.

Gli innocenti soffrono molte pene,

Ci sono guerre odio e Inimicizia.

A te che sei il Santo patrono di molti,

Che hai subito un terribile martirio,

Chiediamo in dono pace e salute,

Perché ci troviamo in sofferenza e nel dolore.

Oggi sei sull'altare adorno di fiori,

Offerti da mani generose.

Tu sei ascoltato e favorito,

Sei di casa con la Trinità.

Le mamme in questo periodo di diffusa malattia

Indifese e sofferenti

Ti pregano con cuore devoto

Perché tu chiuda il valico al male.

Ascolta i lamenti del mondo

Colpito dal fuoco dell'epidemia.

Con fiamme pressato da ogni lato,

Trascinato in brutte acque profonde.

Inginocchiato davanti al tuo altare,

Umile elevo la preghiera.

Sebastiano tu puoi concedere,

ascolta oggi la supplica mia.

Nicola Loi, 20 gennaio 2022