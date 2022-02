Il pendolo di Foucault all'osservatorio gestito da Uba

Il 3 Febbraio è caduto l'anniversario in cui nel 1851 Jean Bernard Léon Foucault ha mostrato ai Francesi nel Pantheon di Parigi il suo esperimento del pendolo, dimostrando per la prima volta che la Terra gira su se stessa.

Presso l'osservatorio gestito dall'UBA è stato realizzato il pendolo di Foucault (ovviamente in dimensioni ridotte) che è il primo esperimento che viene fatto con le scolaresche in visita e che ha sempre molto successo.

C'è da meditare sul fatto che, nonostante l'astronomia sia nata praticamente con l'uomo, quando ha incominciato a guardare il cielo, si è dovuti arrivare ad appena 400 anni fa per avere un Galileo che ha ipotizzato che la Terra non fosse al centro dell'Universo e ad appena 170 anni fa per avere un Foucault che provasse che la Terra gira. Si pensi invece a quanti progressi ha fatto l'astronomia in questi ultimi 60 anni, dallo sbarco sulla Luna alle missioni oltre i confini del sistema solare.