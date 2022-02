Pella, Vicepresidente vicario ANCI: "Grazie a Papa Francesco per incontro con Sindaci"

Con l'udienza di oggi i Sindaci sentono un senso ancora più profondo di gratitudine per Papa Francesco e un impegno forte a portare questo suo messaggio in ogni comunità e in ogni territorio del Paese, imparando dalle sue parole conclusive: "Vi accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione. E vi chiedo per favore di pregare per me, perché anche io sono 'sindaco' di qualcosa!".