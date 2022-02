"Oggi in videocollegamento con la sede biellese della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ho voluto partecipare ai 100 anni dell’associazione e ringraziare con il cuore questa incredibile realtà che - anche nel pieno della crisi pandemica - ha continuato la sua “missione” di prevenzione e sensibilizzazione", ha affermato il Governatore del Piemonte Cirio in un post sui social.

"Per questi e per i prossimi 100 anni: semplicemente grazie. Avanti così", ha dichiarato Cirio.