Biella Rugby, domani test match contro Rugby Vicenza

Il Consiglio Federale, nella riunione di venerdì 28 gennaio, nella volontà di voler garantire l’assegnazione dei Titoli sportivi e delle promozioni previste, ha definito un pacchetto di azioni volte a garantire la regolare ripresa dei Campionati Nazionali per la stagione 2021/2022.

La Serie A Maschile tornerà in campo domenica 20 febbraio affrontando l’11a giornata, in trasferta, contro Cus Genova. Il 27 febbraio è previso il recupero dell’incontro con Cus Torino e il 13 marzo quello con Parabiago. Gli allenamenti sul campo di via Salvo d’Acquisto sono continuati per tutto il mese di gennaio seppur con qualche discontinuità di presenze.

“L’incertezza in merito all’effettiva ripresa del campionato e qualche positività da gestire hanno fatto calare un po’ l’entusiasmo, ma al momento la squadra è recuperata”, spiega l’head coach Brc Marco Porrino, “la notizia della ripresa ufficiale dell’attività agonistica nazionale ci ha risollevato il morale ed ora la voglia di tornare a giocare è alle stelle”.

Per preparare nel migliore dei modi il ritorno in campo, Porrino ha deciso di organizzare un test match contro Rugby Vicenza, squadra capolista del Girone 2. L’incontro amichevole si giocherà domani, sabato 5 febbraio a Vicenza. Kick off alle ore 14.30. Quattro tempi da venti minuti ciascuno e cambi liberi: “Era un’amichevole già programmata a gennaio, poi annullata per la sospensione dei campionati, ora l’occasione ci ha portati a riprogrammare questo incontro che ci permetterà di testare la nostra preparazione contro un avversario di alta classifica. La rosa che affronterà la trasferta è quasi completa, manca qualche visita medica, ma quello che conta è che con la certezza della ripresa è salita fortemente la motivazione” conclude Porrino.