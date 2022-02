Biella Motor Team alla Ronde Val Merula

Inizio della nuova stagione agonistica e la scuderia Biella Motor Team è subito in prima fila. L’annata 2022 dei rally italiani comincia il primo week end di febbraio con la Ronde Val Merula che ha come centro nevralgico la località ligure di Andora.

Il programma prevede partenza alle 7 di domenica 6 febbraio dalla cittadina savonese e arrivo alle 16,22 sempre ad Andora. In mezzo quattro passaggi sulla prova speciale del Passo del Ginestro, lunga poco più di undici chilometri. La scuderia biellese è presente con un equipaggio inedito: infatti, come accaduto qualche altra volta in passato, Luca Ferraris abbandona il sedile di destra per sedersi al posto di guida. Sulla Renault Clio RS iscritta in classe N3 con il numero 74 ci sarà, al suo fianco, Edoardo Bertella.

La speranza di entrambi è quella di poter recitare un ruolo importante nella “battaglia” per la supremazia in classe contro alcuni tra i migliori equipaggi della zona.