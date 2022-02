A.S.D. Biellese 1902, entra Carlo Perazzone

La Chiavazzese '75 comunica ufficialmente di aver trovato l'accordo con la Società A.S.D. Biellese 1902 per il prestito dell'attaccante, classe 2002, Carlo Perazzone. Il nuovo centravanti blu-cremisi è già a disposizione del tecnico per la gara di campionato di domani, sabato 5 febbraio, contro il Piedimulera.

Fisico, dinamismo, atleticità ed intelligenza: un talentuoso giocatore approda nel 'pianeta chiavazzese'.

In questa sessione di calciomercato “extra” il nostro Direttore Sportivo, Amedeo Acquadro, ha portato a vestire la maglia del nostro Paese il giovanissimo attaccante Carlo Perazzone che, nelle ultime stagioni, si è messo bene in evidenza dimostrando il suo assoluto valore. Nel campionato 2020/2021, fino a poche ore, fa il neo-bomber chiavazzese ha militato nel Città di Cossato mettendo a segno 4 reti in Promozione. Prima di vestirsi di “blues”, Perazzone ha avuto l'onore e la gioia di esordire nel campionato di Eccellenza con la gloriosa casacca a strisce bianconere della Biellese - proprietaria del suo cartellino - che indossa fin da piccolo.

Nonostante la giovane età, Carlo ha la mentalità da giocatore navigato che fa della dedizione al lavoro e del sacrificio per la squadra i suoi punti di forza. Ora per lui arriva un'occasione d'oro per mettersi in vetrina e guidare la nostra formazione a suon di gol.

Segni particolari? Anno 2002 e bomber di razza. Carlo Perazzone si presenta così...

“Sono contentissimo della chiamata della Chiavazzese e sono felice di far parte di questa rosa. Appena mi è arrivata la proposta del Direttore Acquadro non ci ho pensato troppo ed ho accettato volentieri e con entusiasmo. Il progetto che la Società porta avanti è di assoluto valore: un percorso incentrato sui giovani e sulla crescita societaria; per questo io sono contento di farne parte. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura qui a Chiavazza, di andare in campo con l'obiettivo primario di fare bene personalmente cercando di aiutare i miei compagni a raggiungere la vittoria. Alla fine è sempre questo il vero obiettivo. Tutto ciò è quello che io voglio portare alla Chiavazzese. Forza Chiavazza!"