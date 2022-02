Mattarella: Pichetto, riconferma e' strada migliore per bene Paese " in gioco il futuro di famiglie, imprese e giovani"

Quella che ci apprestiamo a percorrere è la strada migliore per dare stabilità e sicurezza a famiglie, imprese e ai giovani italiani. Lo dichiara il senatore di Forza Italia e viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, a margine dell'intervento alle Camere riunite del Presidente Mattarella.



"Come ha ricordato il Presidente, in un discorso magistrale, il nostro obiettivo adesso è lavorare a tambur battente per uscire dall' urgenza sanitaria, economica e sociale", precisa Pichetto. "E' importante e fondamentale dare continuità all'azione di governo, rispettando le scadenze imposte dal Pnrr e imponendoci il dovere di non perdere il vantaggio acquisito nella recente ripresa economica. Siamo pertanto riconoscenti a Mattarella", ha concluso Pichetto, "Le sue parole, a partire da oggi, dovranno scandire l'agenda dei prossimi mesi: non possiamo permetterci un arresto, in gioco c'è il bene e il futuro del paese e delle nuove generazioni".