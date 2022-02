L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 4 all11 febbraio 2022

ARIETE: Non immaginate neppure lontanamente quante cose stanno per capitare e un paio di queste porteranno con sé il vento del cambiamento o del rinnovamento molto dipenderà da quale angolatura le guarderete! In un frangente dovrete dare delle giustificazioni e in un altro reclamare delle ragioni fatto sta che nel corso dei prossimi giorni sarete presissimi nell’inquadrare situazioni sbilenche. Una missiva inoltre avrà il potere di farvi salire i fumenti.

TORO: Splendido questo primo quarto di Luna che l’8 febbraio si forma nella vostra costellazione regalando prelibate soluzioni a vecchi tormentoni, una discreta ripresa psicofisica, degli attimi compiacenti e pure dei ritrovi gaudenti pur permanendo intatto un cruccio atto a risolversi ma non nell’imminente. Confidate nei suggerimenti di un’amica, pensate alla vostra serenità e iniziate fiduciosamente a guardare avanti. Un esatto presentimento si avvererà.

GEMELLI: Fate della filosofia un precetto e vivete a portata di giornata evitando di far progetti di media o lunga portata. Soprassedete altresì sull’altrui stoltezza, abbellite l’abitazione, datevi una smossa e partite alla riscossa spronando simultaneamente il partner o chi ruota intorno al vostro mondo quotidiano. La stanchezza colpirà a tradimento, l’alimentazione andrà sorvegliata mentre, nel contempo, una persona abbisognerà del vostro supporto e di una dritta mirata.

CANCRO: Grazie al sestile di Marte prossimamente vi toglierete delle soddisfazioni riuscendo in un intento o tirando respiri di sollievo riguardo una faccenda che angustiava. Ragion per cui guardate fiduciosi ad una stagione promettente fregandovene altamente di invidie, gelosie o le altrui stramberie malgrado persista un problemino da risolvere in fretta, però nel complesso non avrete di che lamentarvi visto che otterrete ciò che volevate. Il week end invece sarà scompaginato.

LEONE: In linea di massima amate la schiettezza ma attenzione perché non pensandola tutti alla vostra maniera vi accadrà di rimanere schifati da un personaggio reputato più saggio. Dovrete altresì sistemare una questione dove di mezzo subentrano terze persone o sopportare le fisime di chi non è mai contento di niente mentre un comunicato strampalato si alternerà a una novella veramente bella. Visite o combini carini rallegreranno il fine settimana.

VERGINE: Meglio una sfuriata che non seguitare ad ingollare rospetti in quanto la repressione dell’istinto avrebbe l’unico scopo di favorire somatizzazioni ragion per cui se qualcosa non funge vuotate il sacco e vi sentirete più leggeri… Non manca inoltre l’opportunità di trovarvi con buontemponi, effettuare una compera agognata, evadere dalla routine, unire l’utile al dilettevole, imbastire delle utili o novelle conoscenze. Venerdì invece lo stress sarà alle stelle.

BILANCIA: Non essendo mai oro tutto ciò che luccica state in campana fidandovi unicamente di rari eletti eludendo aleatori prospetti e facendo della diffidenza un baluardo. Talune questioni tormenteranno ma presto vi riscatterete grazie ad una geniale trovata! Comunque sia, le giornate fluiranno e, tra sprazzi di vivacità e irascibilità, tirerete a campà… Da un proselito arriverà una novità mentre tra venerdì e martedì un accadimento vi stupirà.

SCORPIONE: L’opposizione del primo quarto di Luna contribuirà a rendervi insofferenti, nervosetti, oppure tendenti ad andare a cercare il pelo nell’uovo pretendendo onestà e meticolosità da chiunque ruoti intorno al vostro mondo quotidiano, implicite delle difficoltà nel capire il comportamento di un essere ermetico e delle preoccupazioni attigue al lavoro o ad un qualcosa di materiale. Siate pero fermi nei vostri propositi e alla fine la spunterete. Un uomo vi sbalordirà.

SAGITTARIO: Si presagisce trambusto nel corso di giornate incasinate ed esiguamente beate… Rimarrete ancora stupefatti dal contegno di chi fa delle bugie un baluardo vivendo all’interno di un contesto indigesto. Ma non pigliatevela in quanto entro la fine del mese il tutto si definirà… In casa l’atmosfera sarà tesa e vi toccherà pure sostenere una spesa. Obbligatorio adoperarvi al massimo per far quadrare sia i conti che l’attività. Amici da contattare per una serata speciale.

CAPRICORNO: Pur tenendovi tutto dentro sapete che talune cose, spettanti voi o appartenenti al nucleo domestico, non fungono alla perfezione e, oltretutto, non essendo ipocriti quando la goccia traboccherà dal vaso svuoterete il sacco! Poiché la prevenzione è la miglior terapia siate guardinghi nelle trattative e attenetevi alle norme correnti per non incappare in fastidiosi inconvenienti anche se prestissimo tante cose a livello generale e personale varieranno.

ACQUARIO: Saturno procaccerà stonature sia in casa che fuori capendo però nel contempo che ogni esperienza ha qualcosa da insegnare e poi con il contributo di un appoggino debellerete un fastidio. Quindi su con il morale perché per il vostro compleanno le stelle stanno organizzando un evento singolare così come riceverete auguri impensati. Chi è libero da vincoli imbastirà a breve una piacente conoscenza mentre tra coppie abbonderanno le incomprensioni. Regali in arrivo.

PESCI: Al varco vi attendono giorni frementi e ambivalenti in quanto se qualcosina comincerà a girare per il verso dritto altre faccende tribolando ad inquadrarsi alimentando in parecchi di voi una sottile irrequietezza per timore di non riuscire a sostenere i vari impegni precedentemente presi cosi come rimarrete maluccio dinanzi ad un diniego, proroga o l’altrui altezzoso comportamento e per non restare fregati limitate le intime confidenze e guardatevi dagli impiccioni.

Le stelle non permetteranno mai al buio di vincere…

