La vita pubblica e privata della Merkel, al centro di un incontro in biblioteca civica a Biella

Intensa partecipazione di pubblico, ma con la stretta osservanza delle regole anti-Covid, per la presentazione alla Biblioteca Civica di Biella del libro del giornalista Massimo Nava “Angela Merkel: la donna che ha cambiato la storia”, edito da Rizzoli.

L'incontro, in collaborazione con il Lions Club Biella Bugella Civitas e con la partecipazione di Gianluca Susta in qualità di intervistatore, ha approfondito alcuni aspetti della vita pubblica e privata della Merkel, una delle grandi figure femminili del nostro tempo: dall'infanzia e adolescenza vissute in una famiglia protestante, alla giovinezza sotto la dittatura comunista, fino al suo lavoro preciso e attento verso la politica e l'economia del suo Paese, e dell'Europa.

Non sono mancati accenni alle sue idee sull'immigrazione, ai rapporti con gli Stati Uniti di Trump, con Papa Francesco e con l'Italia, suo luogo preferito di vacanza.