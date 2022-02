Biella, problemi al pagamento bollettini Tosap, tutto regolare entro la fine della prossima settimana

Sui bollettini per pagare la Tosap a Biella la scadenza del pagamento è il 31 gennaio. A tante famiglie in città sono arrivati con qualche giorno di ritardo e una volta che queste hanno provato a pagare, non ci sono riusciti, né in posta, né online, né dai tabaccai.

Dietro al disservizio sembrerebbe esserci un problema che riguarda il QR code, che l'agenzia di riscossione alla quale si è affidata il Comune sta comunque provvedendo a risolvere. Entro la fine della prossima settimana i pagamenti dovrebbero essere consentiti senza problemi.

Non ci saranno comunque aumenti dovuti ai ritardi.