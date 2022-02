Lutto per il mondo della Resistenza valsesiana e per l'Istituto, è morta Daniela Dell’Occhio

Nata il 5 ottobre 1926, era cresciuta in una famiglia antifascista: la nonna, maestra elementare, era stata allontanata dalla scuola per i suoi sentimenti ostili al regime; fu così che Daniela non frequentò la scuola pubblica, dal momento che poteva fruire dei suoi insegnamenti. Nel periodo della guerra frequentò il Ginnasio-Liceo classico di Varallo, che all’epoca ospitava molti studenti sfollati dalle grandi città. Approfittando della sua condizione insospettabile, Daniela svolse molti servizi per il Comando partigiano come staffetta e fu testimone di tutte le principali vicende resistenziali a Varallo e in valle. La sua esperienza è raccolta in un diario inedito custodito dal 1976 nell’archivio dell’Istituto.