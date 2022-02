Vaccinazione Covid: a Biella due Open Day informativi per le donne in gravidanza o allattamento

L’ASLBI aderisce agli Open Day dedicati alla vaccinazione Covid delle donne in gravidanza e in allattamento, iniziativa promossa dalla Regione Piemonte su tutto il territorio. Domenica 6 febbraio e domenica 6 marzo anche all’Ospedale di Biella saranno quindi organizzate due giornate con la presenza di medici ginecologi che saranno a disposizione di questa fascia di popolazione per fornire le informazioni necessarie a chi desidera ricevere il vaccino. Il primo appuntamento sarà domenica 6 febbraio. In entrambe le date, dalle ore 9 alle 18, sarà possibile rivolgersi ad accesso diretto per un consulto gratuito con un medico ginecologo reperibile dell’ASLBI, presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia (Satellite Ovest) dell’Ospedale.

L’iniziativa è rivolta alle donne in gravidanza o in allattamento. Il personale del reparto darà quindi informazioni e supporto alle interessate, prenotando per i giorni successivi la vaccinazione alle donne che vorranno effettuarla.

«La vaccinazione Covid in gravidanza o allattamento tutela la salute della mamma e del bambino, come evidenziato anche dalle massime istituzioni sanitarie internazionali – spiega la dottoressa Bianca Masturzo, Direttore della Struttura Complessa Ostetricia e Ginecologia dell’ASLBI – Sono contenta che questa iniziativa di informazione si possa svolgere anche a Biella a beneficio delle donne e delle famiglie che vivono sul territorio. Il vaccino è sicuro ed efficace. Invito pertanto le interessate a rivolgersi ai nostri medici ginecologi per un consulto». ---