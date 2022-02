Situazione in via di miglioramento

Ricoveri in calo a Biella. Secondo i dati di Asl Biella, oggi venerdì 4, i pazienti al Degli Infermi sono 80 (di cui 1 in terapia intensiva e 23 in terapia semintensiva) + 7 in CAVS Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria, in totale 87.



Venerdì 28 gennaio i ricoveri erano 105 (di cui 2 in terapia intensiva e 25 in terapia semintensiva) + 8 in CAVS, in tutto 113.



Erano invece 131 venerdì 21 gennaio, così ripartiti: 123 (di cui 4 in terapia intensiva e 30 in terapia semintensiva) + 8 in CAVS.