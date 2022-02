La mappa della zona "infetta" indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 3 febbraio 2022.

Nella mappa i punti colorati indicano il luogo di ritrovamento degli animali positivi per peste suina africana.

I positivi sono 29, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: 14 per ritrovamenti in Piemonte, 15 in Liguria.

L’ultima positività è stato riscontrata a Mignanego, in provincia di Genova, nell’area dove si stanno registrando la maggior parte dei casi.