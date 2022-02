Bussone, Uncem: "Grazie Presidente Mattarella"

"Grazie Presidente Mattarella per l'inizio di questo nuovo settennato, la partenza di una 'avventura' per il Paese, che ha aperto giurando alla Camera dei Deputati sulla Costituzione della Repubblica. Grazie per le parole nei confronti dei Sindaci, oggi in Parlamento, che saranno con Lei, insieme con le Autonomie secondo lo spazio istituzionale previsto per loro nella Carta Costituzionale, da non comprimere. Grazie per aver richiamato tutti all'impegno comune, il ruolo delle comunità e ancora una volta 'città e zone interne' insieme, 'comunità insulari e montane' unite. È un onore per noi essere stati ed essere ancora, da oggi, insieme con il Presidente Mattarella per il Paese. Siamo certi che lo accompagnano Piersanti Mattarella e David Sassoli, mirabili ed imitabili esempi di amore per il Paese, per la Politica, per le Istituzioni, per le comunità che camminano insieme. Lo stesso amore per il Paese del Presidente Sergio Mattarella".



Così il Presidente nazionale Uncem (Unione Comuni, Comunità, Enti montani) Marco Bussone.