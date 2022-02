Nuoto pinnato, il Pralino torna in vasca: ecco i risultati a Ravenna

La scorsa domenica si è svolta la prima gara di nuoto pinnato del 2022, dove sono scesi in vasca gli atleti dello Sport Club Pralino. Il trofeo si è svolto a Ravenna, presso la piscina comunale Gianni Gambi, dove erano presenti la maggior parte tra gli atleti più forti d’Italia.

Proprio la Pralino ha coltivano negli anni grandi talenti, come hanno già dimostrato i risultati di questa gara. Parliamo di Giorgia Destefani, che si classifica prima nei 200 metri monopinna di terza categoria e seconda nei 400 metri monopinna assoluti; come lei anche Gaia Savioli, si classifica terza e quarta nei 200 e 400 metri monopinna assoluti; per le stesse distanze, Carlotta Colombo, terza categoria, si posiziona rispettivamente terza e sesta, mentre Greta Trocca, categoria assoluta, si classifica quarta nei 200 metri monopinna e ottava nei 400 metri monopinna.

Non da meno è stata Valentina Basso che ha conquistato un argento nei 200 metri monopinna e un oro nei 100 metri monopinna. Passando alla specialità pinne invece, Carolina Trocca conquista due ori nei 100 e 400 metri, mentre Giulia Cerchi, per le stesse distanze, strappa un oro e un argento. Per la categoria maschile, lo Sport Club Pralino ha schierato Pietro Pernici che ha affrontato le prove tempi dei 100 e 200 metri monopinna, riportando ottimi risultati.

Grandissimo successo quello della staffetta 4x100 metri pinne composta da Carolina Trocca, Giulia Cerchi, Giorgia Destefani e Valentina Basso, che infrangono il record italiano e ci mettono la propria firma. Una buona partenza dunque per la squadra allenata da Emiliano Zanella, che sta preparando i ragazzi in previsione dei Campionati Italiani di categoria, che si svolgeranno il 12 e 13 febbraio, e dei Campionati Italiani assoluti, che sono in programma nei primi di marzo.