PROMEMORIA, a Città Studi le conversazioni sostenibili

Siamo lieti di presentarvi la prima iniziativa in calendario del nuovo programma PROMEMORIA, ideato da Città Studi Biella per sensibilizzare e coinvolgere la società civile sui temi espressi dall’Agenda 2030.

15 giorni. Una conversazione sostenibile (link https://www.cittastudi.org/news/15-giorni-una-conversazione-sostenibile ) è il titolo di una proposta di lettura sulla sostenibilità e l’ecologia abbinata a un ciclo espositivo di fiber art e arte tessile.

La proposta di lettura vuol essere un percorso di studio e di approfondimento che si snoda in un arco temporale scandito e circoscritto dalla lettura, al quale viene affiancata un’esposizione di opere tessili e manufatti realizzati con tessuti riciclati dall’artista Emanuela Malavolta e da alcune artiere dell’Associazione di patchwork “Trame” Biellesi.

Il progetto espositivo mira a far cogliere ai visitatori, in maniera autonoma, la capacità degli artisti in mostra di coniugare arte, artigianato e saper fare, atti a divenire promotori di sostenibilità attraverso la creatività, aspetti e temi cari al nostro territorio dopo il riconoscimento di Biella Città Creativa Unesco. I volumi saranno esposti lungo il corridoio della biblioteca, vicino alle vetrate preposte ad ospitare le opere.

Ogni quindici giorni verranno presentate due nuove opere, in modo da creare un dialogo tra di loro e al contempo con i lettori, i quali saranno invogliati a tornare in biblioteca, non solo per continuare il loro percorso di lettura, ma anche per ammirare i manufatti esposti che si avvicenderanno nell’arco dei mesi.

Cicli espositivi delle opere 2022: dal 24 gennaio al 4 febbraio, dal 7 al 18 febbraio, dal 21 febbraio al 4 marzo e dal 7 al 18 marzo. La proposta di lettura è consultabile sul catalogo on-line del Polo bibliotecario biellese.

Vi ricordiamo che l'accesso alla biblioteca è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di Green Pass rafforzato in corso di validità. Per visitare l’esposizione è necessario prenotarsi telefonando al numero 015 8551107. Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-17.30