Dal Nord Ovest - Donna di 31 anni investita e uccisa da un'automobile

Una tragedia questa mattina è costata la vita a una donna di 31 anni che stava attraversando la strada in via Druento, all'angolo con via Traves, a Torino. A travolgerla e ucciderla è stata un'automobile.

I soccorsi sono arrivati nel minor tempo possibile, ma la corsa al San Giovanni Bosco a bordo dell'ambulanza non è bastata: la sfortunata donna è morta poco dopo, mentre si trovava in pronto soccorso.

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale, che stanno effettuando i rilievi e le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e capire se, al momento dell'impatto, la vittima stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali.