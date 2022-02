Si scontra con capriolo sulla Superstrada, paura per una donna alla guida

Momenti di paura per una 61enne alla guida, rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo. Il fatto si è verificato a Masserano. Dalle prime ricostruzioni, l'auto avrebbe centrato in pieno un capriolo in transito sulla Superstrada, poco prima dell'uscita. La carcassa è stata poi recuperata dal personale preposto. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.