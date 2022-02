Principi d'incendio nella notte, doppio intervento dei Vigili del Fuoco a Cossato e Valdilana

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco per alcuni principi d'incendio. I fatti si sono registrati a Cossato e a Valdilana: in un caso, ha cominciato a prendere fuoco una canna fumaria, probabilmente otturata, messa velocemente in sicurezza. Nell'altro, invece, alcune masserizie sarebbero bruciate al di fuori di un'abitazione. Anche qui, il rogo è stato circoscritto e domato velocemente dalle squadre intervenute sul posto.