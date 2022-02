Cossato, donna investita sulle strisce pedonali: 40 giorni di prognosi

È di circa 40 giorni la prognosi della donna di 68 anni, rimasta investita nel pomeriggio di martedì, 1° febbraio, a Cossato. Per cause ancora da accertare, la signora è stata travolta da un'auto condotta da una giovane mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

La passante è stata immediatamente assistita dal personale sanitario del 118 e condotta in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale per la raccolta dei rilievi che determineranno l'accaduto.