Marcella Rossetti, una designer biellese di abiti d'epoca in concorso a Sanremo

Musica, fiori, imprenditoria sono alcuni degli elementi che confluiscono a Sanremo nella stagione del festival, cardine e vetrina nazionale della società italiana. Dall’1° al 6 febbraio si svolgerà il concorso Sanremo Iris Talent Show 2022, dedicato agli stilisti emergenti e non che si misureranno proponendo i loro abiti ispirati alla città dei fiori.

La proposta biellese arriva da Marcella Rossetti che da 5 anni si è dedicata alla sua passione, il design di abiti d’epoca, ed è ora pronta al tentare il grande salto: “È la prima volta per me – racconta – in un concorso di questo tipo e ci tengo molto. L’abito che verrà presentato si chiama ‘La primavera di Vivaldi’, proprio perché intendo celebrare Sanremo sotto l’aspetto musicale ed estetico”.

Composto in tessuto broccato con 200 peonie di seta applicate a mano e pizzo antico, la 'primavera di Vivaldi' esprime il gusto e l’audacia di una appassionata autrice, entusiasta di fare il suo ingresso nel mondo della moda.