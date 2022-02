Protesta contro le politiche sanitarie alla rotonda di Cossato

Non si attenuano le proteste verso le politiche sanitarie, messe in campo dal governo a livello nazionale per superare l'emergenza sanitaria legata al Covid. Alcuni cittadini hanno deciso di affiggere alcuni cartelloni in prossimità della rotonda che porta al centro di Cossato: principalmente manifesti di dissenso contro le vaccinazioni sui bambini. Traffico rallentato e manifestanti in forma statica per dire NO alla situazione vigente.