Covid, novità a scuola: Dad limitata, alle elementari distinzioni tra vaccinati e non, e quarantena per contatto stretto ridotta

Novità nelle regole anti-Covid a scuola.

Scuola dell'infanzia: Grandi novità in vista: fino a 4 casi i bambini potranno rimanere in classe, con l'obbligo per i docenti di indossare le Ffp2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Se i casi saranno cinque, l'attività verrà sospesa per tutti per cinque giorni. Attualmente basta un solo caso di positività al Covid per la sospensione delle attività.

Alle elementari sono state introdotte distinzioni per gli alunni vaccinati e non. Fino a quattro casi (oggi sono due), potranno tutti rimanere in classe con l'obbligo per docenti e alunni sopra a sei anni di indossare le mascherine Ffp2. Con cinque casi, l'attività proseguirà in presenza, ma con l'obbligo di indossare le mascherine, "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario, di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo". Lezioni in presenza anche per coloro che hanno ottenuto un'esenzione alla vaccinazione. Per gli altri alunni si applicherà invece la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni

Medie e superiori. Fino a un caso, continueranno tutti in presenza con l'obbligo per tutti di indossare le Ffp2. Con due o più casi si dovrà distinguere: chi ha concluso il ciclo vaccinale primario, è guarito da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo primario, o ha effettuato la dose di richiamo, può restare in classe con l'obbligo di usare le Ffp2. Lo stesso vale per chi ha ottenuto un'esenzione alla vaccinazione. Per gli altri, scatta la didattica digitale integrata per 5 giorni. La Dad - quando prevista - scatta se il quinto caso viene accertato entro cinque giorni dal primo. Agli alunni per i quali non si applica il regime di autosorveglianza vale la quarantena precauzionale di cinque giorni che termina con l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare e con l’obbligo di indossare per cinque giorni i dispositivi Ffp2.