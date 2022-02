"Ci hanno negato un viaggio perché mia figlia per motivi di salute ha il certificato di esenzione"

“E' stato bruttissimo, non lo auguro a nessuno, mia figlia alla fine ha detto che sarebbe stato meglio prendere il Covid, non è giusto che arrivi a pensarla in questo modo a 15 anni”.

E' lo sfogo di una mamma di una ragazza che per motivi di salute non ha potuto vaccinarsi contro il Covid, ma ha un regolare foglio di esenzione che non è stato accettato da un' agenzia di Biella dove è andata per prenotare il bus per fare un viaggio di una giornata. “Mi hanno risposto che senza un Super Green Pass loro non si assumono responsabilità – racconta - , ma è assurdo. Mia figlia ha fatto una particolare terapia e per un anno almeno non può sottoporsi al vaccino. Ha anche il foglio del Regina Margherita che lo certifica. Se vogliono un test rapido lo faccio, ci mancherebbe, ma al numero 1500 che chiarisce anche i dubbi sulle normative mi è stato detto che l'esenzione vale per tutto, mia figlia tutti i giorni prende il bus per andare a scuola, va al bar, al ristorante, non ha problemi, perché tutti accettano l'esenzione. Oggi sono andata anche all'Ufficio di Igiene per dire che cosa era successo, se potevano magari cambiarmi il certificato perché c'era la data del 30 settembre, ma mi hanno detto che per legge è prorogato, non è cambiato nulla e vale così. Ha già telefonato a un'altra agenzia che mi ha detto che non ci sono problemi per andare in bus in viaggio con l'esenzione, ma non è stato comunque bello essere state trattate così”.