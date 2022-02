Rhythmic School, inizio col botto: tutte le atlete a podio

Dopo la pausa invernale, riprende l’attività agonistica della Ginnastica Ritmica e con essa la partecipazione della Rhythmic School alle competizioni. Domenica scorsa presso il palazzetto dello sport di Candelo si è disputata la prima prova del campionato regionale AICS organizzata dal comitato provinciale di Biella, con il supporto della scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya, a cui hanno partecipato circa centoquaranta atlete in rappresentanza di otto associazioni piemontesi ed una lombarda. La gara si è disputata nel rispetto delle attuali normative anti pandemia ed in assenza di pubblico.

Inoltre, proprio per garantire la massima sicurezza, la manifestazione è stata effettuata per “bolle”, organizzazione che prevede la discesa in pedana di tutte le atlete della stessa associazione in modalità individuale, di seguito l’una all’altra, seppur di categorie diverse; modalità di gara che aumenta la difficoltà al corpo giudicante ma che garantisce un minor contatto con persone esterne alla “bolla” societaria. Venendo alla gara, la Rhythmic School ha iscritto alla gara venti atlete. L’ atleta ad ottenere i punteggi più elevati di tutta la competizione è stata Giulia Sapino che fra le Gold ha ottenuto due medaglie d’oro negli esercizi al cerchio ed alla palla. Sempre nella categoria Gold Camilla Lozito ha ottenuto un bronzo al cerchio e un quinto posto alla palla. Nelle Silver LE – A2 ottimi punteggi per Emma Bragante che conquista il primo posto a clavette ed alla palla.

Nella categoria LD – J2 eccellenti risultati per Beatrice Antorra che domina le classifiche di cerchio e clavette e Nadia Dipalma che vince al nastro ed è terza alla palla. Nelle LC – Senior brilla Giada Vitale che è d’oro alle clavette e d’argento alla palla, in LC – J2 Alessia Botto Steglia è due volte di bronzo a cerchio e palla, mentre Giulia Bocci in LC – J1 è due volte d’argento a cerchio e nastro. In LC – A2 Iris Marchesi conquista il primo posto al corpo libero ed è sesta al cerchio, mentre in LC – A1 Martina Brocchi è prima al corpo libero e seconda al cerchio. Nella categoria LB2 – A2 Ginevra Viana è d’oro al nastro mentre Esther Sales Neto in LB1 – J1 conquista il primo posto sia alla fune che al cerchio.

Medaglie d’oro anche per Giorgia Maria Bonifacio, al suo esordio, alla palla nelle LA – J1 e Ginevra Lanza nelle LA – A1 sempre alla palla. Esordio in competizioni ufficiali anche per Petra Zuliani e Bortolameazzi Kartika Lucia che nella categoria dilettanti giovani, al corpo libero, si piazzano rispettivamente prima e quarta e per Matilde Gazza che nella stessa categoria ottiene il secondo posto alla palla. Non hanno potuto partecipare alla gara, seppur iscritte, per sopraggiunte problematiche dell’ultimo minuto: Matilde Linty, Sofia Ragno ed Aurora Giolo; mentre si sono esibite fuori gara Beatrice Bocca e Caterina Belli al loro primo contatto con l’adrenalina da competizione e Ginevra Bravaccino al rientro dopo malattia. Le atlete sono state seguite in gara dallo staff tecnico composto da Arianna Prete, Elena Chursina ed Arianna Larice mentre la DT Tatiana Shpilevaya era impegnata con il corpo giudicante.

Prossimo appuntamento per le RSgirls sabato e domenica prossimi a Biella (Pala Pajetta) per l’ organizzazione della società Ginnastica LaMarmora in cui scenderanno in gara nel campionato regionale FGI Gold Jun/Sen: Giulia Sapino, Camilla Lozito e Chiara Sinacori; nel campionato FGI Silver LE: Emma Bragante, Ginevra Bravaccino ed Elena Pavanetto e nel campionato FGI Silver LD: Beatrice Antorra e Nadia Dipalma.