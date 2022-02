A Franco Albano il grado di cintura nera 6° Dan di Ju-Jitsu

Il maestro di judo e jujitsu Franco Albano del Kodokan di Biella ha ricevuto dal Presidente della FIJLKAM (federazione italiana judo lotta karate arti marziali) Domenico Falcone un prestigioso riconoscimento sportivo: il grado di cintura nera 6° dan di ju-jitsu, che viene a coronare nella maniera più degna la sua lunga militanza sportiva e dedizione verso il ju-jitsu italiano.

Parte delle parole scritte dal presidente nella lettera di conferimento dell'alto grado tecnico :"Sono particolarmente lieto di comunicarLe che ho conferito alla Sua Persona, con decisione "Motu Proprio" il grado di Cintura Nera 6° dan quale riconoscimento della pluridecennale e meritoria opera da Lei svolta in favore del Ju-Jitsu italiano...".

La lettera, datata 10 dicembre 2021, è un vero e proprio elogio per le particolari benemerenze acquisite attraverso il sempre costante impegno dimostrato per lo sviluppo tecnico e la diffusione della disciplina, impegno che ha raggiunto ormai i 50 anni di pratica. Gli estimatori della arti marziali giapponesi non possono far altro che unirsi spiritualmente al Presidente Falcone e battere le mani ad un Maestro che ha veramente meritato questo grande conferimento.