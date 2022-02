Automotive, Pichetto: “Lavoriamo a strategia industriale, obiettivo modulare interventi su esigenze filiera"

“Stiamo lavorando ad una strategia industriale con l'obiettivo di modulare i nostri interventi sulle esigenze della filiera al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nazionali. Pertanto, partendo dagli attuali contratti di sviluppo relativi alla filiera automotive, prevediamo una rivisitazione che contempli gli incentivi per la transizione industriale, ricerca, cig, formazione e riqualificazione professionale, credito garantito, deprezzamento fiscale anticipato. Come hanno rappresentato le imprese, abbiamo bisogno di gettare fin d'ora le basi in vista degli anni in cui la svolta green assumerà più forza e pertanto l'incontro di oggi ha avuto l'obiettivo di condividere con i partecipanti i passaggi fondamentali per programmare il percorso dei prossimi anni”. Lo ha dichiarato il viceministro allo Sviluppo economico, nel corso del suo intervento alla riunione automotive al Mise con le imprese della filiera e i rappresentanti di Confindustria e Anfia.