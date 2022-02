Verrone: Auto sfonda il guard rail, esce di strada e precipita nella scarpata FOTO

Incidente a Verrone bretella Lancia - Foto Pisani per newsbiella.it

Sono sconosciute al momento le cause dell'incidente avvenuto questa sera intorno alle 20.30, all'uscita della bretella Lancia verso Cerrione, dove un'auto ha sfondato il guard rail ed è precipitata per più di una decina di metri in fondo alla scarpata. Sugli alberi che costeggiano la carreggiata sono visibili brandelli di rottami dell'auto. Il conducente, ferito, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, mentre i Vigili del Fuoco si stanno occupando del recupero del mezzo.

La polizia stradale si sta occupando dei rilievi del sinistro.

Seguiranno aggiornamenti