Baraggia, domato l'incendio nella tarda notte: a fuoco 60 ettari

Incendio in Baraggia - Foto Pisani per newsbiella.it

Ore 8.30: Poco prima della mezzanotte di ieri, 1° febbraio, si sono concluse le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell'area della Baraggia, colpita furiosamente dalla potenza dell'incendio. Circa 60 ettari sono andati a fuoco per cause ancora da stabilire. Le fiamme e la colonna di fumo erano visibili a diversi chilometri di distanza e molti lettori hanno inviato in redazione scatti e immagini dell'accaduto, avvenuto nel territorio di Candelo.

Ore 21.29: Il fronte del fuoco è molto vasto. Sul posto numerose squadre di Vigili del Fuoco e 10 squadre AIB con 30 volontari cercano di contenere le fiamme in condizioni non semplici data la particolare conformazione del territorio.

Ore 20.12: Diverse squadre dei Vigili del Fuoco si sono dirette sul luogo dell'incendio. Da tutta la provincia in arrivo anche le squadre AIB

Ore 19: Un enorme incendio, visibile dai paesi limitrofi, si è sviluppato in Baraggia poco fa dopo le 19. Al momento i soccorsi si stanno dirigendo sul luogo per iniziare le operazioni di contenimento e spegnimento.

Seguiranno aggiornamenti