Donato, estinti gli ultimi focolai al Tracciolino

Si sono concluse nel pomeriggio di oggi, 2 febbraio, le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’area del Tracciolino, andato a fuoco nella serata di ieri (leggi qui).

Le fiamme, infatti, aiutate dall’intensità del vento, avevano cominciato a espandersi nella parte inferiore dell’Alpe Cavanna, nel territorio di Donato. Le squadre degli AIB (clicca qui) e dei Vigili del Fuoco hanno provveduto a estinguere gli ultimi focolai presenti nella zona.

Negli stessi istanti, è risuonato l’allarme per alcune sterpaglie bruciate a Mongrando e Valdilana. Anche in questo caso, l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo e ha permesso di avere la meglio sui roghi in breve tempo.