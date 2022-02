Biella, sputano sul cartello che richiede il Green Pass fuori dal negozio: l'amarezza della titolare

“Mi hanno sputato sul cartello che richiede il Green Pass, esposto all'esterno del mio negozio. Sono veramente arrabbiata e demoralizzata”. Non nasconde l'amarezza Alessia Zaghi, titolare di Arthur Biella, negozio di abbigliamento per neonati e bambini, situato in via Italia, a pochi passi dal cuore del capoluogo.

“Non sono l'unica – ammette – Purtroppo è accaduto ad altri due esercizi commerciali. Mai ci saremmo aspettati stamattina di registrare questo fatto increscioso. Non facciamo altro che applicare la legge e finora non ci sono state discussioni per l'esibizione della certificazione verde”.

Non è mancata la solidarietà da parte dei clienti. “Ho ricevuto diversi messaggi di sostegno e molta comprensione – conclude - Sicuramente attenua lo scoramento di queste ore”.