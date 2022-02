Ancora incendi sull'Alpe Cavanna, il video appello di Gilardi: “Non accendete fuochi”

“Rivolgo un appello ai cittadini: fate attenzione, non accendete fuochi e se vedete qualcosa chiamate i Carabinieri o i Vigili del Fuoco”. A parlare, in un videomessaggio, l'ispettore provinciale del corpo AIB Biella Rodolfo Gilardi, in azione insieme a tanti volontari nella zona dell'Alpe Cavanna, colpita ancora dalla potenza del fuoco, a causa delle forti raffiche di vento. “Stiamo cercando di contenere le ripartenze delle fiamme – spiega – Ringrazio chi si è prodigato in questi giorni. Spero che chi si è reso responsabile si metta una mano sulla coscienza”.