Alpe Cavanna, brucia ancora e il vento non aiuta le operazioni dei soccorritori

Aggiornamento delle 10.19:

Vento forte e fiamme in ripresa all'Alpe Cavanna. Operatori AIB e Vigili del Fuoco si stanno adoperando per contenere il fronte dell'incendio.

2 febbraio 2022: Martedì sera da dimenticare sul fronte degli incendi. Non solo fiamme in Baraggia (leggi qui) ma di nuovo sull'Alpe Cavanna, nel territorio di Donato. A causa delle raffiche di vento, verificatesi ieri sera, il fuoco ha ricominciato a farsi strada in alcuni punti del territorio colpito.

È stato necessario un nuovo intervento congiunto degli AIB e dei Vigili del Fuoco per arginare il rogo: le operazioni si sono protratte fino alle 6.30 di questa mattina, 2 febbraio. Nella giornata odierna, avranno luogo altri sopralluoghi e presidi per monitorare attentamente la situazione.