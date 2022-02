Polizia, premiati agenti per spirito di sacrificio e capacità investigative

Nella giornata di ieri, 1 febbraio, e oggi il Questore della provincia di Biella, dopo avere valutato una serie di operazioni di Polizia Giudiziaria e interventi di Sicurezza Pubblica effettuati da alcuni operatori degli uffici operativi della Questura (Squadra Mobile e Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico), ha proceduto ad assegnare alcuni premi in denaro e compiacimenti, al personale che si è particolarmente distinto per spirito di iniziativa e di sacrificio e per avere dimostrato spiccate capacità investigative e di intervento.

In particolare sono stati considerati meritevoli i seguenti interventi ed attività di Polizia Giudiziaria effettuati dal personale dell’ UPGSP: arresto in flagranza di reato un cittadino ritenuto responsabile di tentato omicidio ai danni di una persona con la quale era in conflitto per motivi personali; arresto in flagranza di reato di un cittadino ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti; arresto in flagranza di reato di un cittadino ritenuto responsabile di tentato furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale.

Infine è stato ritenuto meritevole un ulteriore intervento effettuato congiuntamente dalla Squadra Mobile e dall’UPGSP: operazione conclusasi con l’arresto ed il deferimento all’Autorità Giudiziaria di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti.