Netro, raccolta fondi per la famiglia colpita dall’incendio. Sindaco: “Guido comunità coesa”

Era il 26 gennaio scorso quando, in frazione Castellazzo di Netro, un incendio è divampato in un cascinale, privando così la famiglia residente della propria abitazione (leggi qui). Il dramma ha scosso l’intera comunità cittadina che, già dal giorno successivo, ha fatto sentire la propria solidarietà prendendo contatti con il Comune per chiedere se fosse possibile aiutare i malcapitati. Alcuni hanno addirittura chiamato da Valdilana e dato la disponibilità dei propri alloggi.

Preso atto della forte volontà di dare un contributo tangibile, l’amministrazione guidata da Tiziana Pasquale ha preso contatti con la Pro Loco che, senza farselo ripetere due volte, ha immediatamente dato la sua disponibilità per fare da referente e avviare una raccolta fondi. L’iniziativa è quindi stata lanciata ed è possibile partecipare versando un bonifico all’indirizzo iban IT60P0608544510000010083469, specificando nella causale “EMERGENZA INCENDIO”. In alternativa, se si desidera contribuire in contanti, ci si può recare presso il negozio “Anna alimentari” in via IV Novembre 1, Netro.

“Sono estremamente orgogliosa e felice di guidare una comunità così coesa – racconta la prima cittadina Tiziana Pasquale – che si è dimostrata pronta ad aiutare chi è in difficoltà. Il territorio ha dato prova della sua unità ed unicità”.