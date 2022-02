Incendio in Baraggia, parla il sindaco Paolo Gelone: “Prestare la massima attenzione”

“Un disastro, contenuto e messo sotto controllo già nella notte, senza danni a persone, grazie all'impegno di forze dell'ordine, Protezione Civile e volontari, a cui deve andare il ringraziamento di tutti”. A scriverlo, in queste ore, il sindaco di Candelo Paolo Gelone, a fronte del furioso incidente scoppiato ieri sera, 1° febbraio.

“Abbiamo visto con apprensione il cielo tingersi di rosso: in fiamme la nostra Baraggia, patrimonio comune del territorio, cuore verde della comunità che proprio venerdì scorso avevamo ripulito da copertoni, televisori abbandonati, rifiuti, per contribuire a restituire a tutti la sua bellezza. Ora ferita – scrive - Se, come probabile, la causa fosse dolosa, anche qui tutti insieme dobbiamo condannare la stupidità di un atto criminale contro la natura e contro l'umanità. La comunità deve mostrarsi unita e compatta: tutela e rispetto contro ignoranza e follia. Invito tutti a prestare la massima attenzione. Ricordo che questo periodo senza piogge porta ad alto rischio incendi e che anche solo un mozzicone di sigaretta può scatenare conseguenze gravi”.