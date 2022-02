Il Covid si scopre da una semplice radiografia al torace: UniTo affila nuove armi contro la pandemia

Quarantasei progetti per 10 milioni di risorse, per un totale di 134 enti coinvolti e investimenti che superano i 33 milioni. Procede a passo spedito il progetto della Regione a sostegno della ricerca, soprattutto per quanto riguarda la sfida attuale della lotta al Covid. "Sapere è potere - ribadisce l'assessore regionale Matteo Marnati - e abbiamo già stanziato oltre 8,3 milioni di quelli in dotazione per 13 progetti. Ma ora ne sosteniamo altri tre".

"Non dobbiamo mai smettere di investire nella ricerca e non dobbiamo più farci trovare scoperti come è successo due anni fa con la pandemia, quando avevano solo due tamponi in tutto il Piemonte per processare i tamponi", dice Alberto Cirio, governatore della Regione. "E se oggi traiamo origine dal Covid, confidiamo che i risultati possano servire anche in futuro, sperando che non si ripetano più situazioni così".

Il primo - Tecnomed Hub - applica la tecnologia 4.0 allo studio delle malattie genetiche e biologiche, tra algoritmi, analisi dei big data e autoapprendimento. Surveil invece punta a realizzare una piattaforma regionale in grado di prevenire e contrastare non solo Covid, ma anche possibili future pandemie. E se i primi due appartengono all'Università del Piemonte orientale, è legata a Unito Co.R.s.A, che si propone la diagnosi di polmoniti Covid dalla radiografia del torace.

"Il Pnrr è importante per attingere a risorse e crescere, ma anche il livello locale è fondamentale - spiega Stefano Geuna, rettore dell'università di Torino - Promuovere la ricerca non è alternativo, ma complementare ai grandi finanziamenti internazionali, con maggiore attenzione per le esigenze più specifiche. Speriamo arrivino anche nuovi bandi e nuove risorse".