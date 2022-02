Duc Biella, entro lunedì in Regione le linee strategiche del commercio cittadino nei prossimi 3 anni

Si sta costituendo il Distretto Urbano del Commercio di Biella ed entro luendi 7 febbraio la Città deve consegnare il documento previsionale triennale, redatto da Comune, Ascom e Confesercenti con il supporto del manager di distretto. In questo documento verranno presentate alla Regione Piemonte le linee strategiche del commercio della Città da realizzare entro il triennio.

Barbara Greggio, assessore alle attività economiche e produttive, ci presenta la visione strategica della Città:

“L’assetto è in rapida evoluzione e punteggiato di variazioni significative a livello socio economico tali da rivedere velocemente anche l’urbanistica commerciale. Le medie e grandi strutture infatti che andranno a svilupparsi lungo la via Cernaia costituiscono in aggregato commerciale di forte rilievo che dovrà rappresentare un punto di incontro tra il centro urbano e il centro del quartiere San Paolo. Qui, si prevede di istituire lo snodo dei bus urbani e un punto di incontro per turisti, data la presenza della stazione ferroviaria. Ritengo sia fondamentale coniugare turismo e commercio e urbanistica per favorire l’arrivo dei turisti, lo shopping programmato, l’acquisto d’impulso e coinvolgere al massimo la persona mettendola al centro di un’offerta commerciale che con questo programma di distretto va allargata e modernizzata .

In che modo si può sviluppare l'offerta commerciale?

Studiando l’offerta attuale, depauperata nel tempo, anche per via delle crisi economica e pandemica e favorendo merceologie assenti o nuove, favorendo chi attua politiche attente all’ambiente ed alla sostenibilità e inserendo elementi legati all’accoglienza, al visual merchandising, al marketing tradizionale e digitale. Purtroppo la crisi pandemica ha registrato nel 2020 ben 169 cessazioni contro 53 aperture, ma le politiche attuate dalla nostra amministrazione, hanno fatto registrare nel 2021, ben 35 aperture contro 8 chiusure. Dato positivo che ci fa recuperare la fiducia nel sistema economico cittadino.

L'ex ospedale si inserisce nello sviluppo cittadino?

Assieme alle associazioni e ai professionisti degli ordini, collegi ed associazioni di categoria raccolti nel tavolo Nuovo Urbanesimo si sta ragionando sull'ex degli Infermi che ricade proprio in questo agglomerato e che dovrà generare ricadute economiche sul territorio. Il commercio deve dialogare in modo polifonico e particolare attenzione e assistenza la si sta fornendo al progetto emergente degli Artigiani per un’Accademia sartoriale, attenta alla formazione dei giovani e grande sogno condiviso con Nino Cerruti proprio nei mesi del 2021.

Quali sono i punti di forza delle nuove linee strategiche?

L’attenzione si focalizza sulla formazione professionale intersettoriale degli esercenti, l’aggiornamento del mercato digitale sistemico, le nuove tecniche di vendita e di relazione con la persona che sanno valorizzare la tradizione e l’identità del territorio, le politiche green deal e la nuova urbanistica. Le politiche delle imprese commerciali e turistiche devo necessariamente integrarsi ai calendari delle manifestazioni internazionali come il Forum biennale Unesco Biella Città Creative, il Giro d’Italia o i grandi tornei sportivi ospitati in Città. Le stesse iniziative Natalizie quest’anno saranno programmate con più ampia visione e maggior coinvolgimento delle aziende e delle imprese.