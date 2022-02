Contratto Cordar, i chiarimenti della società per gli utenti di Cavaglià

A seguito di alcune richieste pervenute dagli Utenti a seguito dell’invio dei contratti e ei allegate comunicazioni, l’amministrazione comunale di Cavaglià e Cordar Biella desiderano fornire alcuni chiarimenti, ribadendo che gli uffici di Cordar restano a disposizione per eventuali necessità al numero 0153580011 e 800628828 (solo da rete fissa nazionale).

Punto 1. Il dovere dell’Utente ad “assumere la consegna del contatore, obbligandosi alla conservazione dello stesso e quindi rispondendo dei danni o delle avarie dovute ad incuria o negligenza allo stesso imputabili”, non muta condizioni già precedentemente in essere, derivando dall’art. 11 “Apparecchiature di misura” del Regolamento D’Utenza a cui fanno riferimento tutti i Gestori del servizio idrico integrato, operanti nel territorio dell’A.T.O. n° 2 del Piemonte.

Punto 2. Successivamente alla compilazione e sottoscrizione del Contratto di Utenza, l’Utente potrà restituire la documentazione, unitamente alla copia di un documento di identità, attraverso una delle seguenti modalità: Via mail all’indirizzo servizioclienti@cordarbiella.it, servizioclienti@pec.cordarbiella.it Depositando i documenti, se possibile in busta chiusa e con l’indicazione “Cordar Biella Servizi – Contratto d’Utenza”, presso la sede del Comune di Cavaglià in orario d’ufficio. Tramite servizio postale all’indirizzo Cordar S.p.A. Biella Servizi, Piazza Martiri della Libertà 13, 13900 Biella.

Punto 3. I costi riportati in dettaglio nell’allegato A sono finalizzati esclusivamente ad una illustrazione trasparente delle varie voci di spesa contrattuali, e non verranno addebitati all’Utente. Saranno dovuti, nei casi specifici in questione, esclusivamente: la marca da bollo; l’eventuale importo per la volontaria adesione all’iniziativa “perdite occulte” (4 € /anno); il deposito cauzionale che, in caso di attivazione della domiciliazione bancaria, non sarà conteggiato.

Non saranno addebitati costi relativi all’allacciamento all’acquedotto e alla fognatura, o le spese di nuovo contratto.

Punto 4. La Dichiarazione di Conformità, la Licenza Edilizia, i dati catastali ed il titolo di possesso sull’immobile sono dati essenziali ai fini contrattuali e pertanto citati nel documento, ma non sono richiesti in quanto considerati già acquisiti nell’ambito del passaggio dal precedente Gestore, fatta eccezione per quegli Utenti “non proprietari”, ai quali viene richiesto di riportare i dati catastali dell’immobile. Non è necessario che gli Utenti sostengano alcuna spesa per il reperimento di dati.

Le indicazioni effettivamente richieste ai fini della compilazione del Contratto di Utenza si limitano esclusivamente alle seguenti: la modalità di recapito delle bollette; il canale preferenziale; l’intenzione di aderire o meno all’iniziativa perdite occulte dettagliata nel regolamento allegato al contratto.

Punto 5. Deposito cauzionale: sulla base dei consumi medi di categoria di una singola utenza viene determinato l’importo complessivo del deposito cauzionale che può essere visualizzato nella prima pagina della bolletta; tale importo verrà dilazionato come segue: il 50 % nella prima bolletta; il 25 % nella seconda bolletta ed il residuo 25 % nella terza.

Nel caso in cui l’utente scelga l’addebito permanente su conto corrente bancario o postale (attraverso la compilazione del modulo specifico e l’inoltro alla Società scrivente) l’importo versato del deposito cauzionale verrà interamente restituito sulla prima bolletta utile.

Per eventuali indicazioni in merito al deposito da Lei precedentemente versato, La invitiamo a rivolgersi al Gestore uscente.

Punto 6. Ai sensi della delibera 655/2015 ARERA art. 38, l’emissione delle bollette è strettamente correlata al consumo dell’utente, pertanto le tempistiche di fatturazione saranno le seguenti: 2 bollette all’anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc; 3 bollette all’anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc; 4 bollette all’anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc; 6 bollette all’anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.

I consumi medi si riferiscono ad ogni unità immobiliare. La prima bolletta emessa da Cordar Biella farà riferimento al semestre luglio–dicembre 2021 pertanto, eventuali discordanze rispetto a bollette precedentemente ricevute, potranno anche essere correlate ad un periodo di fatturazione più ampio.

Cordar Biella Servizi resta a completa disposizione di tutti gli Utenti per ogni richiesta e chiarimento.